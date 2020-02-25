Екс-чемпіону світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтею Вайлдеру варто відмовитися від ще одного бою із Тайсоном Ф’юрі.

Про це розповів колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Андре Ворд

"Таке може трапитися з будь-яким, але найчастіше відбувається з тими, хто покладається тільки на один аспект боксу, і це як раз Вайлдер зі своїм ударом. Він всю репутацію побудував на своєму потужному ударі, на тому, що суперники його бояться.

Ф'юрі ж не боявся, і ми побачили в рингу падіння Вайлдера. Не думаю, що йому варто відразу ж братися за реванш. Його гордість вимагатиме реванш, але не потрібно. І, думаю, він все-таки відмовиться від цієї можливості.

Деонтей постраждав психологічно. І він не може сказати, мовляв, суперник один раз влучив і все. Навіть твій тренерський штаб, ті, хто перший на твоєму боці, навіть вони викинули рушник, порахувавши, що вистачить. Важко від цього відійти", - вважає Ворд.