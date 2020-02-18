Вайт надіється на перемогу Ф’юрі у бою з Вайлдером

Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) зможе перебоксувати чемпіона WBC в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера (42-0-1, 41 КО).

Про це розповів британський суперважковаговик Ділліан Вайт

"Не думаю, що події в реванші будуть сильно відрізнятися від їх першого поєдинку. Будемо сподіватися, що стан Тайсона Ф'юрі став сильнішим як фізично, так і психологічно. Сподіваюся, що Ф'юрі переможе Деонтея Вайлдера, але це не гарантує мені бій . Спочатку Ф'юрі заявив, що буде боксувати зі мною, а через хвилину він уже говорить, що битиметься з Дереком Чісорою.

Не знаю, як все складеться. Я просто хочу отримати одного з них і розірвати на шматки. От і все. Я всього лише хочу виплеснути на них роки розчарувань. Я володію одним з найміцніших підборідь в суперважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі знає, що може перебоксувати Деонтея Вайлдера. А Вайлдер знає, що якщо він на початку поєдинку потрапить по Ф'юрі, то той опиниться в біді. Тайсон також вірить в себе, адже розуміє, що піднявся після важкого удару в пізніх раундах, коли він був стомленим", - розповів Вайт.