Джерело - Чемпіон.

Мегайфайт за титул чемпіона світу в надважкый вазі між Деонтеєм Вайлдером і Тайсоном Ф'юрі покаже телеканал Megogo.

"Найочікуваніший поєдинок лютого – реванш за титул чемпіона світу WBC у суперважкій вазі між Деонтеєм Вайлдером та Тайсоном Ф’юрі зможуть побачити користувачі MEGOGO. Медіасервіс домовився із американською боксерською промоутерською компанією Top Rank щодо ексклюзивних прав на показ події. Бій відбудеться в ніч із 22 на 23 лютого у Лас-Вегасі (США)", - йдеться в офіційному прес-релізі каналу.

Обидва боксери не мають жодної поразки за всю свою професійну кар’єру. Два роки тому вони вперше зустрілись у гучному поєдинку, який закінчився нічиєю. Відвоювати титул чемпіона світу WBC, яким й досі володіє Вайлдер, Ф’юрі так і не вдалось. Протягом бою домінував Ф’юрі, хоча Вайлдер двічі відправляв його у нокдаун. Бій тривав 12 раундів, думки суддів цілковито відрізнялись, але все ж таки результатом стала нічия. Тому спортсмени знову зустрінуться, аби визначити беззаперечного переможця.

Американський боксер Деонтей Вайлдер володіє титулом чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC із 2015 року. Має на своєму рахунку 41 перемогу, жодної поразки і одну нічию, власне, із Тайсоном Ф’юрі.

Британець Тайсон Ф’юрі має 29 перемог і нічию із Вайлдером. У листопаді 2015 року здобув перемогу над Володимиром Кличком, та отримав титули чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring у важкій вазі, які раніше належали Володимиру.

Нагадаємо, раніше стало відомо про шалений гонорар боксерів у повторному бою.