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Редкач: Чому з Вихриста зробили ворога і зрадника?

Сьогодні 11:51 259 0
Боксер закликає чиновників не маринувати спортсменів своїми обіцянками
Редкач: Чому з Вихриста зробили ворога і зрадника?
#Вихрист, #Редкач

Джерело - Чемпіон.

33-річний український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23–5–1, 18 КО)  підтримав колегу Віктора Вихриста (1-0, 1 KO), якого можуть позбавити стипендії та службової квартири через перехід у професійний бокс.

Про це боксер написав у Facebook.

"Цей хлопець – молодець, що перейшов в профі. Особисто його не знаю, але бажаю йому яскравих перемог, як на аматорському ринзі!

Він представляв Україну на міжнародній арені, всі були раді його успіхам, а зараз зробили з нього ворога і зрадника. Ви не можете бути щасливі за нього і за його вибір? Удачі тобі, чемпіон, в профі-кар'єрі. Слава Україні!

Дайте хлопцям розвиватися далі. Не маринуйте їх, як це зробили з багатьма, кого я особисто знаю, своїми обіцянками", - написав Редкач.

Раніше, 27-річний Вихрист підписав контракт з німецькою промоутерською компанією EC Boxing Promotion і офіційно перейшов в професіонали, пожертвувавши шансом поїхати на Олімпіаду 2020 на Токіо

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