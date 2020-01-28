Віктор Вихрист пішов шляхом братів Кличко

Перспективний український суперважковаговик, дворазовий чемпіон Європи Віктор Вихрист підписав професійний контракт з німецькою промоутерською компанією.

Про це повідомляє klitschko-brothers.com

"Він - справжній діамант. З точки зору якості, він найкращий з усіх, кого я коли-небудь бачив", - розповів промоутер Ером Джелайн.

За словами промоутера, він планує вивести Вихриста на бій за титул чемпіона Європи вже в другому поєдинку українця в профі.

"Дуже приємно, коли мене порівнюють з Кличком. Це стимул для мене. Моя мета завжди полягала в тому, щоб стати чемпіоном світу серед професіоналів", - розповів Вихрист.

Нагадаємо, Віктор Вихрист переміг у фіналі боксера із Франції Мурада Алієва.