 Український суперважковаговик Вихрист перейшов у професіонали | Бокс | Champion.com.ua
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Український суперважковаговик Вихрист перейшов у професіонали

Сьогодні 22:17 219 0
Віктор Вихрист пішов шляхом братів Кличко
Український суперважковаговик Вихрист перейшов у професіонали
#Вихрист

Джерело - klitschko-brothers.com.

Перспективний український суперважковаговик, дворазовий чемпіон Європи Віктор Вихрист підписав професійний контракт з німецькою промоутерською компанією.

Про це повідомляє klitschko-brothers.com

"Він - справжній діамант. З точки зору якості, він найкращий з усіх, кого я коли-небудь бачив", - розповів промоутер Ером Джелайн.

 За словами промоутера, він планує вивести Вихриста на бій за титул чемпіона Європи вже в другому поєдинку українця в профі.

"Дуже приємно, коли мене порівнюють з Кличком. Це стимул для мене. Моя мета завжди полягала в тому, щоб стати чемпіоном світу серед професіоналів", - розповів Вихрист.

Нагадаємо, Віктор Вихрист переміг у фіналі боксера із Франції Мурада Алієва.

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