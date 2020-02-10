Український боксер може втратити квартиру

У Кременчуці місцеві чиновники прагнуть відібрати державну стипендію і квартиру в українського боксера Віктора Вихриста, оскільки той перейшов в професіонали.

Про це повідомляє telegraf.in.

Управління молоді та спорту винесло на сесію Кременчуцької міської ради рішення про позбавлення Вихриста державної стипендії в розмірі 6 тис гривень на місяць. Кошти запропонували розподілити між трьома іншими спортсменами. Також через невиконання ряду умов боксера позбавлять службової квартири.

Боксер отримав житло за умови, що 10 років буде тренувати дітей в дитячо-юнацькій спортивній школі, а також представлятиме Кременчук на національних і міжнародних турнірах.

Нагадаємо, Вихрист у дебютному бою нокаутував суперника в першому раунді.

Раніше, 27-річний Вихрист підписав контракт з німецькою промоутерською компанією EC Boxing Promotion і офіційно перейшов в професіонали, пожертвувавши шансом поїхати на Олімпіаду 2020 на Токіо.