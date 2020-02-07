Далакян стане суперчемпіоном – Рубан

Юрій Рубан прокоментував перспективи Артема Далакян

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в флайвейті (50,8 кг) Артем Далакян у разу перемоги у бою проти венесуельця Юсбера Переса стане суперчемпіоном WBA.

Про це розповів глава Union Boxing Promotion Юрій Рубан.

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"Питання про майбутні бої - непросте. Ми постійно над цим працюємо. Привідкрию невеличкий секрет: у разі перемоги, Артем стане суперчемпіоном", - відзначив Рубан.

Відзначимо, що титул суперчемпіона допоможе українцю в організації об'єднавчих поєдинків.

Також, Далакян налаштований на завоювання поясу WBO, який став вакантним після переходу Косеі Танаки на одну вагову категорію вище.

Раніше повідомлялося, що супернику українського чемпіона загрожує чималий штрав. Нагадаємо, в андеркарді бою відбудеться турнір у незвичному форматі.