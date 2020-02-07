Далакян: Я не збираюся віддавати пояс чемпіона

Артем Далакян прокоментував бій проти Юсбера Переса

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в флайвейті (50,8 кг) Артем Далакян захищатиме титул чемпіонський WBA в бою проти венесуельця Юсбера Переса.

Про це розповів український боксер.

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"У цьому поєдинку все залежить від мене. Перес виграє лише в тому випадку, якщо я подарую йому перемогу. А я цього не збираюся робити", - розповів Далакян.

Раніше повідомлялося, що супернику українського чемпіона загрожує чималий штрав. Нагадаємо, в андеркарді бою відбудеться турнір у незвичному форматі.