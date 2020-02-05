Ломаченко претендує на звання боксера року за версією WBC

Джерело - Чемпіон.
Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO і фрайнчайзінговий чемпіон за версією WBC Василь Ломаченко номінований на звання Боксер 2019 року за версією WBC.
Конкурентами українця будуть Сауль Альварес, Еррол Спенс, Деонтей Вайлдер, Хосе Карлос Рамірес і Джош Тейлор.
У 2019 році Ломаченко провів два поєдинки, перемігши британців Ентоні Кроллу і Люка Кемпбелла.
Навесні Ломаченко повинен провести бій з Лопесом за звання абсолютного чемпіона в легкій вазі.
Раніше, потенційний суперник Ломаченка заарештований в США.
Нагадаємо, Ломаченко опублікував відео про російських спецпризначенців.