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Потенційний суперник Ломаченка заарештований в США

Сьогодні 16:55 1197 0
Девіс звинувачений у домашньому насильстві
Потенційний суперник Ломаченка заарештований в США
#Девіс, #США

Джерело - dt.ua.

Американський боксер легкої ваги Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) заарештований за звинуваченням у домашньому насильстві.

Про це повідомляє CBS Miami.

Причиною стала публічна сварка зі своєю колишньою дівчиною під час благодійного баскетбольного матчу, в ході якої Джервонта схопив її за горло і вивів із залу.

25-річний боксер добровільно здався правоохоронцям і був доставлений у виправний центр.

Нагадаємо, Девіс виступає у ваговій категорії українця Василя Ломаченка, який не раз говорив про можливий поєдинок проти американця.

Нещодавно промоутер Боб Арум заявив про готовність організувати бій між непереможеним американцем і українцем.

Нагадаємо, Ломаченко опублікував відео про російських спецпризначенців.

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