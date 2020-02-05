Далакян: Провів 100 раундів спарингів

Артем Далакян прокоментував підготовку до бою Хосбером Пересом

Чемпіон світу WBA в флайвейті (50,8 кг) Артем Далакян провів серйозну підготовку до бою проти венесуельця Хосбера Переса.

Про це розповів сам боксер.

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"Спарингувати можу і з боксерами, які знаходяться на кілька вагових категорій вище. За всі збори проводжу приблизно 100 раундів спарингів. Робота виконується на 100%, щоб під час бою бути готовим до всього", - розповів Далакян.

Раніше повідомлялося, що супернику українського чемпіона загрожує чималий штрав. Нагадаємо, в андеркарді бою відбудеться турнір у незвичному форматі.