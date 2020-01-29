Паркер назвав переможця бою Усик – Чісора

Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) є фаворитом бою проти Дерека Чісори (32-9, 23 КО).

Про це розповів новозеландський боксер Джозеф Паркер (26-2, 20 КО).

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"Знаєте, я повернуся в кінці лютого, а влітку хотів би битися з кимось із цих хлопців. У Чісори було кілька відмінних перемог, але Усик має кращі навички, краще рухається. Я схиляюся до його перемоги, проте ніколи не варто списувати Чісору. Зараз Дерек на хорошому етапі кар'єри", - розповів Паркер.