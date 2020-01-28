Чісора піднесе неприємний сюрприз Усику - Вайт

Бій Олександра Усика проти Дерека Чісори буде серйозним випробуванням для українського боксера.

Про це розповів британський боксер Ділліан Вайт.

"Усик вважає, що зможе перехитрити Дерека, але коли Чісора буде в формі, а я в цьому впевнений, то він піднесе Олександру неприємний сюрприз. Усика чекає важка ніч, навіть якщо він виграє.

Я прямо скажу Олександру не варто недооцінювати Чісору. Якщо Дерек буде в формі, якщо він вийде мотивованим, то змусить тебе попрацювати. Доведеться серйозно працювати.

Звичайно, я на сто відсотків упевнений, що Чісора може перемогти Усика і буду підтримувати його. Олександру було важко в бою з Чаззом Візерспуном. Добре, він перебоксував і перебігав Візерспуна, але він викинув мільйон ударів. А Візерспун, можна сказати, вже пішов на пенсію перед їхнім боєм", - відзначив Вайт.