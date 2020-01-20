Кличко: Можливо, я міг би спробувати себе в UFC

Український боксер з повагою відгукнувся про змішані єдиноборства

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко міг би свого часу спробувати свої сили в UFC, тому, що він займався в молодості дзюдо, але з боротьбою все ж були б проблеми.

Про це він заявив в інтерв'ю Business Insider MMA.

"Я з величезною повагою ставлюся до хлопців в клітці. Потрібно дуже гнучко поєднувати свої борцівські і боксерські можливості і таланти. Раунди довше. Це набагато складніше, ніж бокс. Складно успішно виступати в UFC і зберігати чемпіонський титул, тому що конкуренція дуже висока. Я дуже поважаю цих спортсменів, і коли я бачу, що там виступають жінки, моя повага ще збільшується. Можливо, я міг би спробувати себе в UFC. Я не був би борцем через проблеми зі спиною і іншого, і я б не міг довго перебуває в боротьбі, хоча я займався дзюдо в молодості", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, Мак-Грегор успішно повернувся в октагон, всього лише за 40 секунд перемігши американця Дональда Серроне.

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