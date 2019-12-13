Джерело - vringe.

Американський боксер Теофімо Лопес уб'є в ринзі українця Василя Ломаченка.

Таку заяву зробив батько американця.

Напередодні поєдинку за титул чемпіона світу за версією IBF в легкій вазі (до 61,2 кг) між Річардом Коммі (29-2, 26 КО) з Гани і претендентом з США Теофімо Лопесом (14-0, 11 KO) батько і тренер американця дав інтерв'ю представникам ЗМІ, після проведення відкритого тренування бійців.

У розмові Лопес-старший знову кинув камінь в город об'єднаного чемпіона за версіями WBA / WBC / WBO українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).