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Ми вб'ємо цього довбаного Ломаченка, - Лопес-старший

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Ми вб'ємо цього довбаного Ломаченка, - Лопес-старший

Джерело - vringe.

Американський боксер Теофімо Лопес уб'є в ринзі українця Василя Ломаченка.

Таку заяву зробив батько американця.

Напередодні поєдинку за титул чемпіона світу за версією IBF в легкій вазі (до 61,2 кг) між Річардом Коммі (29-2, 26 КО) з Гани і претендентом з США Теофімо Лопесом (14-0, 11 KO) батько і тренер американця дав інтерв'ю представникам ЗМІ, після проведення відкритого тренування бійців.

У розмові Лопес-старший знову кинув камінь в город об'єднаного чемпіона за версіями WBA / WBC / WBO українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

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