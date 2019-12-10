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Тайсон назвав Кличка найкращим суперваговиком в історії

Сьогодні 18:55 1886 0
Володимир Кличко є найкращим суперваговиком
Тайсон назвав Кличка найкращим суперваговиком в історії
#Тайсон, #Кличко

Джерело - klitschko-brothers.com.

Українець Володимир Кличко є найкращим суперваговиком в історії боксу.

Про це легендарний Майк Тайсон заявив в інтерв'ю Showtime.

"Якщо брати до уваги те, що він робив протягом багатьох років, то українець - кращий в історії. Кличко побив всіх кращих боксерів своєї ери. Так, він програвав, але завжди повертався. Були розкручені супертяжі, які після поразки зникали, і ми про них більше нічого не чули. Володимир же не ламався - він завжди повертався. Я думаю, що він повинен класифікуватися, як великий боєць", - розповів Тайсон.

Професійна боксерська кар'єра Володимира Кличка тривала понад 20 років. Свій перший бій на професійному рингу українець провів 16 листопада 1996 року, фінальний - в квітні 2017 року на переповненому 90-тисячному стадіоні Вемблі в Лондоні проти британця Ентоні Джошуа. 

Раніше, промоутер закликав Джошуа битися із Усиком.

Нагадаємо, бій Джошуа – Усик може відбутися у Лондоні.

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