Тайсон назвав Кличка найкращим суперваговиком в історії

Українець Володимир Кличко є найкращим суперваговиком в історії боксу.

Про це легендарний Майк Тайсон заявив в інтерв'ю Showtime.

"Якщо брати до уваги те, що він робив протягом багатьох років, то українець - кращий в історії. Кличко побив всіх кращих боксерів своєї ери. Так, він програвав, але завжди повертався. Були розкручені супертяжі, які після поразки зникали, і ми про них більше нічого не чули. Володимир же не ламався - він завжди повертався. Я думаю, що він повинен класифікуватися, як великий боєць", - розповів Тайсон.