Тайсон назвав Кличка найкращим суперваговиком в історії

Джерело - klitschko-brothers.com.
Українець Володимир Кличко є найкращим суперваговиком в історії боксу.
Про це легендарний Майк Тайсон заявив в інтерв'ю Showtime.
"Якщо брати до уваги те, що він робив протягом багатьох років, то українець - кращий в історії. Кличко побив всіх кращих боксерів своєї ери. Так, він програвав, але завжди повертався. Були розкручені супертяжі, які після поразки зникали, і ми про них більше нічого не чули. Володимир же не ламався - він завжди повертався. Я думаю, що він повинен класифікуватися, як великий боєць", - розповів Тайсон.
Професійна боксерська кар'єра Володимира Кличка тривала понад 20 років. Свій перший бій на професійному рингу українець провів 16 листопада 1996 року, фінальний - в квітні 2017 року на переповненому 90-тисячному стадіоні Вемблі в Лондоні проти британця Ентоні Джошуа.
Раніше, промоутер закликав Джошуа битися із Усиком.
Нагадаємо, бій Джошуа – Усик може відбутися у Лондоні.