Джошуа: Прислухаюся до кожного слова Кличка

Колишній чемпіон світу британський супертяж Ентоні Джошуа прислухається до кожного слова свого екс-опонента легендарного українського боксера Володимира Кличка.

Про це заявив Джошуа.

"Так, я надмірно поважаю Володимира Кличка. Ви і самі знаєте. Я з величезною повагою ставлюся до всіх, хто виходить у ринг. Але Володимир для мене завжди вище за інших. Неймовірний персонаж. Всі його слова я пропускаю крізь серце, вслухався в усі, що він говорить. Не приховую, у мене часто бувають розмови з деякими людьми зі світу боксу, що в одне вухо влетіло, а з іншого вилетіло. Але це точно не про слова Кличка", - зазначив Джошуа.