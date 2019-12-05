Промоутер: Кличко може успішно повернутися на ринг

Легендарний українець Володимир Кличко міг би успішно повернутися до боксу.

Про це заявив відомий промоутер Калле Зауерланд.

"Іноді фізична форма і боксерські навички залишаються у бійця протягом тривалого часу, що ми бачили на прикладі Бернарда Хопкінса. Іноді, як у випадку з Роєм Джонсом, вони погіршуються від бою до бою.

Як спортсмен, Володимир Кличко - ідеальний приклад для наслідування, і він точно може успішно повернутися на ринг. Це поза всяким сумнівом", - зазначив Зауерланд.