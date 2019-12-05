ТОП-5 боїв Ентоні Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Зірковий британський суперважковаговик Ентоні Джошуа проведе реванш проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїса і спробує повернути собі чемпіонські пояси.

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Чарльз Мартін - Ентоні Джошуа

Карлос Такам - Ентоні Джошуа

Домінік Брізіл - Ентоні Джошуа

Ділліан Вайт - Ентоні Джошуа

Володимир Кличко - Ентоні Джошуа

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