 ТОП-5 боїв Ентоні Джошуа | Блоги | Champion.com.ua
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Джима виборола срібло у індивідуальній гонці на Кубку світу
Сьогодні 18:50 630
WBO може провести бій між Усиком і Чісорою за тимчасовий пояс
Сьогодні 11:08 635
Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів
Сьогодні 10:33 409
Джошуа - Руїс: онлайн-трансляція чемпіонського бою за версіями WBA, WBO, IBF
Сьогодні 10:23 1441
Кубок світу: де дивитися жіночу індивідуальну гонку в Естерсунді
Сьогодні 08:55 886
Україна потрапила до третього кошика Ліги націй
Сьогодні 08:27 4538
Визначився склад збірної України на жіночу індивідуальну гонку на Кубку світу
Вчора 22:00 1955
Фуркад виграв індивідуальну гонку на Кубку світу, Підручний - 20
Вчора 19:10 1370
Тренер Велепець: Джима хоче бігти індивідуальну гонку
Вчора 15:25 1264
Тренерський штаб збірної України забракував Ірландію і просить одну з двох інших збірних
Вчора 15:10 3820
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П’яний водій протаранив стіну залу під час гандбольного матчу у Швеції
П’яний водій протаранив стіну залу під час гандбольного матчу у Швеції Valeriy Ruchka
Вчора 10:35 1120
Російські коментатори впали в ступор через Андрія Луніна
Російські коментатори впали в ступор через Андрія Луніна Андрій Твердохліб
Вчора 10:03 14053 3
Збірна України з біатлону! За кого вболівати взимку: згадуємо та знайомимося
Збірна України з біатлону! За кого вболівати взимку: згадуємо та знайомимося Valeriy Ruchka
03.12.2019 19:00 1033
П'яний російський волейболіст влаштував скандал на дитячому турнірі
П'яний російський волейболіст влаштував скандал на дитячому турнірі Valeriy Ruchka
03.12.2019 18:17 987
Данк Леня увійшов у ТОП-5 найкращих моментів дня в НБА
Данк Леня увійшов у ТОП-5 найкращих моментів дня в НБА Valeriy Ruchka
03.12.2019 15:50 434
16-річна футболістка забила найкращий гол року в Україні
16-річна футболістка забила найкращий гол року в Україні Valeriy Ruchka
03.12.2019 10:35 17546
Б..ха муха, то капєц, як вони заграли. Дзідзьо написав хіт для збірної України
Б..ха муха, то капєц, як вони заграли. Дзідзьо написав хіт для збірної України Valeriy Ruchka
02.12.2019 20:46 13667
Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі Манчестер Сіті
Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі Манчестер Сіті Valeriy Ruchka
02.12.2019 12:46 483
Про жереб Євро-2020, наступника Шевченка та повернення Мілевського - ТаТоТаке
Про жереб Євро-2020, наступника Шевченка та повернення Мілевського - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
02.12.2019 12:29 2914
Рік тому Гвоздик знищив Стівенсона і завоював чемпіонський титул WBC
Рік тому Гвоздик знищив Стівенсона і завоював чемпіонський титул WBC Valeriy Ruchka
02.12.2019 10:22 465
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ТОП-5 боїв Ентоні Джошуа

Сьогодні 18:00 Valeriy Ruchka 203 0
ТОП-5 боїв Ентоні Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Зірковий британський суперважковаговик Ентоні Джошуа  проведе реванш проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїса і спробує повернути собі чемпіонські пояси.

  Актуально: Джошуа - Руїс: онлайн-трансляція чемпіонського бою за версіями WBA, WBO, IBF 

Чарльз Мартін - Ентоні Джошуа

Карлос Такам - Ентоні Джошуа

Домінік Брізіл - Ентоні Джошуа

Ділліан Вайт - Ентоні Джошуа

Володимир Кличко - Ентоні Джошуа

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