Ломаченко дізнався дату бою за титул абсолютного чемпіона світу

Український боксер Василь Ломаченка проведе бій за титул абсолютного чемпіона світу в квітні 2020 року.

Про це промоутер боксера Боб Арум заявив Tha Boxing Voice у YouTube.

"Бій за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко, з великою долею ймовірності, проведе у квітні 2020 року.

Цей поєдинок відбудеться не у США, а у Європі, звідки йому надійшли дуже серйозні пропозиції", - зазначив Арум.