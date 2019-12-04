Ломаченко дізнався дату бою за титул абсолютного чемпіона світу

Джерело - espreso.tv.
Український боксер Василь Ломаченка проведе бій за титул абсолютного чемпіона світу в квітні 2020 року.
Про це промоутер боксера Боб Арум заявив Tha Boxing Voice у YouTube.
"Бій за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко, з великою долею ймовірності, проведе у квітні 2020 року.
Цей поєдинок відбудеться не у США, а у Європі, звідки йому надійшли дуже серйозні пропозиції", - зазначив Арум.
Наразі Ломаченко володіє титулами чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
За звання абсолютного чемпіона світу українець битиметься із переможцем поєдинку між володарем пояса IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани та американцем Теофімо Лопесом, які зустрінуться 14 грудня у Нью-Йорку.
Раніше, Гарсія відмовився від бою із Ломаченком заради Пак’яо.
Нагадаємо, Ломаченко не збирається переходити у напівлегку вагу.