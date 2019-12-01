 Я скористався уроками Кличка, - Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Визначилися суперники збірної України на Євро-2020
Вчора 19:56 4242
Семеренко потрапила до ТОП-10 у спринті на першому етапі Кубка світу
Сьогодні 17:45 535 1
Десна перемогла Олександрію у 16 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 492 1
Маріуполь відібрав очки у Шахтаря у 16 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 888
Став відомий повний календар і розклад Євро-2020
Сьогодні 13:33 2868
Збірна України зіграє товариські матчі із Францією та Польщею
Вчора 21:43 1335
Шевченко: Україна має чудові шанси на вихід із групи
Вчора 20:51 2679
Жеребкування Євро-2020: Як це було
Вчора 20:00 5240
Ворскла перемогла Колос у 16 турі УПЛ
Вчора 18:55 599
Італія виграла змішану естафету Кубка світу, Україна - 15
Вчора 17:26 957
Блоги
Голкіпер Вест Гема розридався після вдалого дебюту за клуб
Голкіпер Вест Гема розридався після вдалого дебюту за клуб Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:25 261
НБА. Перспективи сезону. Чикаго та Портленд
НБА. Перспективи сезону. Чикаго та Портленд Іван Чуперка
Сьогодні 02:54 298
Уболівай до кінця. Шахтар презентував промо вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти
Уболівай до кінця. Шахтар презентував промо вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти Valeriy Ruchka
Вчора 10:54 473 1
Про Росію, трансляції біатлону та спорт поза політикою - Бринзак
Про Росію, трансляції біатлону та спорт поза політикою - Бринзак Valeriy Ruchka
Вчора 09:30 615
Хто грав з Федоровим? - легендарний жарт, який розмішив суворого Лобановського
Хто грав з Федоровим? - легендарний жарт, який розмішив суворого Лобановського Valeriy Ruchka
29.11.2019 18:14 2633
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:56 Футбол Нант переміг Тулузу, Ренн вирвав перемогу в Тулузи в 15 турі Ліги 1 4
19:41 Футбол Десна - Олександрія 2:0. Огляд матчу 134
19:31 Пряма трансляція Олімпік - Динамо: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE 4140
19:28 Бокс Джошуа: Я скористався уроками Кличка 292
19:25 Блог Голкіпер Вест Гема розридався після вдалого дебюту за клуб 264
19:09 Футбол Бойко та Шапаренко вийдуть в основі Динамо на матч з Олімпіком 737
19:00 Пряма трансляція Манчестер Юнайтед - Астон Вілла: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE 726
18:46 Футбол Арсенал не зміг перемогти Норвіч, Вулвергемптон розписав мирову з Шеффілдом у 14 турі АПЛ 267
18:23 Футбол Інтер здолав СПАЛ, Мілан переміг Парму у 14 турі Серії А 247
18:10 Футбол Маріуполь - Шахтар 1:1. Огляд матчу 326
17:45 Біатлон Семеренко потрапила до ТОП-10 у спринті на першому етапі Кубка світу 535 1
17:35 Футбол Почеттіно поверне Тоттенгему 12 млн, якщо очолить клуб АПЛ цього сезону 336
17:12 Автоспорт Гамільтон впевнено виграв останню гонку сезону 203
16:39 Футбол Ювентус - Сассуоло 2:2. Огляд матчу 270 1
16:29 Біатлон Санітра назвав склад збірної України на наступну гонку 275
16:14 Баскетбол Київ-Баскет на виїзді переграв Дніпро у Суперлізі 213
15:56 Футбол Десна перемогла Олександрію у 16 турі УПЛ 492 1
15:54 Футбол Маріуполь відібрав очки у Шахтаря у 16 турі УПЛ 888
15:41 Футбол Шевченко відмовився говорити про Ракицького 1012
15:27 Футбол Сассуоло сенсаційно відібрало очки в Ювентуса у 14 турі Серії А 268
15:14 Хокей. УХЛ Білий Барс переміг Крижаних Вовків у 19 турі УХЛ 147
15:02 Футбол Севілья здолала Леганес у 15 турі Ла-Ліги 209
14:51 Біатлон Прима посів 35 місце, Підручний - 64 у спринті на першому етапі Кубка світу 336
14:40 Футбол Букмекери оцінили шанси збірної України на Євро-2020 812
14:30 Пряма трансляція Маріуполь - Шахтар: онлайн-трансляція 16 туру УПЛ. LIVE 1671

Джошуа: Я скористався уроками Кличка

Сьогодні 19:28 292 0
Володимир Кличко давав поради британцю щодо дієт
Джошуа: Я скористався уроками Кличка
#Джошуа, #Кличко, #Руїс

Джерело - Express.

Володимир Кличко давав поради Ентоні Джошуа напередодні реваншу британця з Енді Руїсом-молодшим.

Про це Джошуа розповів порталу Express.

"Володимир Кличко багато про що мені розповів. Він більш дисциплінований, ніж я, більш дипломатичний. Кличко давав мені поради з приводу дієти і тренувань. Я скористався уроками Кличка, тепер моя вага може коливатися", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, квитки на матч-реванш Джошуа-Руїз коштують 320 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик може зустрітися з переможцем пари Ентоні Джошуа – Енді Руїз.

Коментарі ()