Джерело - Express.
Володимир Кличко давав поради Ентоні Джошуа напередодні реваншу британця з Енді Руїсом-молодшим.
Про це Джошуа розповів порталу Express.
"Володимир Кличко багато про що мені розповів. Він більш дисциплінований, ніж я, більш дипломатичний. Кличко давав мені поради з приводу дієти і тренувань. Я скористався уроками Кличка, тепер моя вага може коливатися", - сказав Джошуа.
Нагадаємо, квитки на матч-реванш Джошуа-Руїз коштують 320 тисяч гривень.
Раніше повідомлялося, що Олександр Усик може зустрітися з переможцем пари Ентоні Джошуа – Енді Руїз.