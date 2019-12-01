Володимир Кличко давав поради Ентоні Джошуа напередодні реваншу британця з Енді Руїсом-молодшим.

Про це Джошуа розповів порталу Express.

"Володимир Кличко багато про що мені розповів. Він більш дисциплінований, ніж я, більш дипломатичний. Кличко давав мені поради з приводу дієти і тренувань. Я скористався уроками Кличка, тепер моя вага може коливатися", - сказав Джошуа.