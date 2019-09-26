Олександр Усик може битися за титул чемпіона світу у суперважкій вазі

Екс-чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) зустрінеться із переможцем бою-реваншу між чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Енді Руїсом (33-1, 22 КО) та Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Про це заявив промоутер українця Едді Гірн.

"Він обов'язковий претендент для переможця реваншу між Енді Руїсом та Ентоні Джошуа, тому я думаю, що він просто зачекає. Думаю, він зачекає, а потім битиметься з переможцем", - розповів Гірн.

Дебют Олександра Усика у суперважкій вазі відбудеться 12 жовтня. Його суперником стане 4-й номер рейтингу WBO Тайрон Спонг (14-0, 13 КО).

Нагадаємо, визначилася вага Усика за 3 тижні до поєдинку зі Спонгом.

Раніше повідомлялося, що у суперважкій вазі організують Всесвітню Суперсерію.