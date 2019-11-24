За вечерю із Кличком заплатили 21 тис доларів

Лот Володимира Кличка виявився найдорожчим на благодійному вечорі Еліни Світоліної

Перша ракетка України Еліна Світоліна організувала благодійну гала-вечерю заради підтримки юних талантів.

Одним із лотів була вечеря із екс-чемпіоном світу Володимиром Кличко, за яку заплатили 21 тис доларів.

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Також, лотів вечора були футболка Роджера Федерера, в якій він грав на Вімблдоні, ракетка Рафаеля Надаля і майстер-клас гри в теніс від Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса.

Все виручені на аукціоні гроші підуть на благодійність.

Раніше, Світоліна розповіла про свій найбільший конфуз.