За вечерю із Кличком заплатили 21 тис доларів

Джерело - sport.ua.
Перша ракетка України Еліна Світоліна організувала благодійну гала-вечерю заради підтримки юних талантів.
Одним із лотів була вечеря із екс-чемпіоном світу Володимиром Кличко, за яку заплатили 21 тис доларів.
Актуально: Брати Клички 23 роки тому феєрично розпочали професійну кар'єру
Також, лотів вечора були футболка Роджера Федерера, в якій він грав на Вімблдоні, ракетка Рафаеля Надаля і майстер-клас гри в теніс від Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса.
Все виручені на аукціоні гроші підуть на благодійність.
Раніше, Світоліна розповіла про свій найбільший конфуз.