16 листопада 1996 го Володимир і Віталій Кличко дебютував на професійному рингу. В одному вечорі боксу в Гамбурзі брати показали свою міць. Віталій нокаутував Тоні Бредхема в другому раунді.

Володимир впорався ще швидше - вже в першому раунді Фабіана Меза відправив в нокаут

Підсумкова статистика братів Кличків по завершенню кар'єри:

Віталій Кличко: 45, 2 - 41 КО

Володимир Кличко: 64, 5 - 54 КО

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