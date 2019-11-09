Джерело - vringe.com.
Оприлюднено гонорари бійців, які візьмуть участь у вечорі боксу від промоутера Едді Гірна.
Про це повідомляє Атлетична комісія штату Каліфорнія.
Головний бій вечора:
6-раундовий поєдинок ютуберів KSI і Логана Пола в ліміті крузервейт (до 90,7 кг). Обидва "бійця" отримають по 900 тисяч доларів.
Андеркат:
Бій за титул чемпіона світу за версією WBO у 2-му середній вазі (до 76,2 кг):
Біллі Джо Сондерс (28-0, 13 KO) - 750 тисяч
Марсело Косерес (28-0-1, 15 KO) - 80 тисяч
Бій за титул чемпіона світу за версією WBC в легкій вазі (до 61,2 кг):
Девін Хейні (23-0, 15 KO) - 1 мільйон
Альфредо Сантьяго (12-0, 4 KO) - 90 тисяч
Бій за титул чемпіона Америки за версією NABF у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг):
Ронні Ріос (31-3, 15 KO) - 50 тисяч
Уго Берріо (28-7-1, 18 KO) - 10 тисяч
6-раундовий бій в ліміті другої середньої ваги (до 76,2 кг):
Микита Абабій (7-0, 6 KO) - 9 тисяч
Джонатан Батіста (19-15, 12 КО) - 6 тисяч.
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