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Два блогера отримають по мільйону доларів за боксерський поєдинок

Сьогодні 19:15 99 0
Оприлюднено гонорари Сондерса, Хейні, а також ютуберов KSI і Логана Пола
Два блогера отримають по мільйону доларів за боксерський поєдинок
#Хейні, #Гірн

Джерело - vringe.com.

Оприлюднено гонорари бійців, які візьмуть участь у вечорі боксу від промоутера Едді Гірна.

Про це повідомляє Атлетична комісія штату Каліфорнія.

Головний бій вечора:

6-раундовий поєдинок ютуберів KSI і Логана Пола в ліміті крузервейт (до 90,7 кг). Обидва "бійця" отримають по 900 тисяч доларів.

Андеркат:

Бій за титул чемпіона світу за версією WBO у 2-му середній вазі (до 76,2 кг):

Біллі Джо Сондерс (28-0, 13 KO) - 750 тисяч

Марсело Косерес (28-0-1, 15 KO) - 80 тисяч

Бій за титул чемпіона світу за версією WBC в легкій вазі (до 61,2 кг):

Девін Хейні (23-0, 15 KO) - 1 мільйон

Альфредо Сантьяго (12-0, 4 KO) - 90 тисяч

Бій за титул чемпіона Америки за версією NABF у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг):

Ронні Ріос (31-3, 15 KO) - 50 тисяч

Уго Берріо (28-7-1, 18 KO) - 10 тисяч

6-раундовий бій в ліміті другої середньої ваги (до 76,2 кг):

Микита Абабій (7-0, 6 KO) - 9 тисяч

Джонатан Батіста (19-15, 12 КО) - 6 тисяч.

Нагадаємо, команда Усика знайшла наступного суперника для українця.

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