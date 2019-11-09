Оприлюднено гонорари Сондерса, Хейні, а також ютуберов KSI і Логана Пола

Оприлюднено гонорари бійців, які візьмуть участь у вечорі боксу від промоутера Едді Гірна.

Про це повідомляє Атлетична комісія штату Каліфорнія.

Головний бій вечора:

6-раундовий поєдинок ютуберів KSI і Логана Пола в ліміті крузервейт (до 90,7 кг). Обидва "бійця" отримають по 900 тисяч доларів.

Андеркат:

Бій за титул чемпіона світу за версією WBO у 2-му середній вазі (до 76,2 кг):

Біллі Джо Сондерс (28-0, 13 KO) - 750 тисяч

Марсело Косерес (28-0-1, 15 KO) - 80 тисяч

Бій за титул чемпіона світу за версією WBC в легкій вазі (до 61,2 кг):

Девін Хейні (23-0, 15 KO) - 1 мільйон

Альфредо Сантьяго (12-0, 4 KO) - 90 тисяч

Бій за титул чемпіона Америки за версією NABF у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг):

Ронні Ріос (31-3, 15 KO) - 50 тисяч

Уго Берріо (28-7-1, 18 KO) - 10 тисяч

6-раундовий бій в ліміті другої середньої ваги (до 76,2 кг):

Микита Абабій (7-0, 6 KO) - 9 тисяч

Джонатан Батіста (19-15, 12 КО) - 6 тисяч.

Нагадаємо, команда Усика знайшла наступного суперника для українця.