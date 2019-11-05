Стало відомо про ще одне унікальне досягнення Ломаченка

Українець більше 5 років є чемпіоном світу

У списку чинних чемпіонів світу Василь Ломаченко, який свій перший титул в кар'єрі (WBO в напівлегкій вазі) завоював в червні 2014 роки після перемоги рішенням суддів над Гері Расселом-молодшим, перебуває більше 5 років.

Про це повідомляє The Sun.

За останні 5 років Ломаченко встиг стати чемпіоном світу в трьох вагових категоріях. Зараз українцеві належать титули WBC, WBO і WBA в легкій вазі.

Слідом за Ломаченко в списку найбільш довгограючих чемпіонів світу розташувалися Ванхенг Менайотін (мінімальна вага, WBC, 4 роки і 11 місяців), Деонтей Уайлдер (суперважка вага, WBC, 4 роки і 9 місяців) і Гері Расселл-молодший (напівлегка вага, WBC, 4 роки і 7 місяців).

Василь Ломаченко планує почати 2020 рік боєм з Річардом Коммі або Теофімо Лопесом. У разі перемоги українець стане абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Нагадаємо, український боксер готується дебютувати на професійному рингу.

Раніше, Альварес нокаутував Ковальова і відібрав титул росіянина.