Український боксер готується дебютувати на професійному рингу

Є в планах і бій проти Берінчика

Джерело - Чемпіон.

У Києві відбувся поєдинок у рамках вечору боксу білих комірців. Проти чемпіона міста Києва Артема Правди вийшов у ринг уродженець Вірменії Самвел Марданян.

Бій видався надзвичайно видовищним. Суперники були достатньо рівними, хоча варто відзначити, що Марданян мав більшу перевагу і здавалося, що саме він має тріумфувати в поєдинку. Але за рішенням суддів бій завершився внічию.

"Моя особиста думка, як і думка більшості глядачів - перемогу отримав Самвел. Це був яскравий поєдинок, який наблизив нас до мети. Та наша підотовка триває", - прокоментував бій тренер Марданяна Микола Кравцов.

Самвел Марданян, 27 років. Народився в Єревані, Вірменія. У 5 років переїхав до Києва. Свої перші кроки в боксі робив під керівництвом чемпіона світу за версією WBA Юрія Нужненка.

Зараз тренується під керівництвом молодого тренера Миколи Кравцова, який готує його до дебюту на профі рингу.

Боксер виступає у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг). У цій вазі боксує Денис Берінчик, тому у планах боксера і його команди обов'язково організувати бій проти нього.