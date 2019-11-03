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Альварес нокаутував Ковальова і відібрав титул росіянина

Сьогодні 08:48 1065 0
Альварес нокаутував Ковальова і відібрав титул росіянина

Мексиканець Сауль Альварес переміг росіянина Сергія Ковальова в головному бою шоу в Лас-Вегасі і відібрав титул чемпіона WBO в напівважкій ваговій категорії, яким володів росіянин.

Стартові раунди відбувалися за переваги Ковальова, який при цьому не поспішав вкладатися в удари, та й Альварес добре працював за блоком, майже нічого не пропускаючи.

Час від часу боксери обмінялися силовими ударами, коли Канело ловив суперника на контратаках.

Починаючи з п'ятого раунду Альварес став додавати в темпі, швидкості і силі ударів. Він став прориватися через джеб Ковальова, зближуватися і наносити удари.

Фактично, лише восьмий раунд залишився за Ковальовим, тому що Альварес взяв паузу, віддав ініціативу, але як виявилося, лише щоб завершити бій.

Перший дзвіночок продзвенів в десятому раунді, коли Канело затиснув Ковальова біля канатів і класно пробив справа. Той витримав. Але на старті одинадцятого раунду Альварес сміливо кинувся вперед, загнав Ковальова в кут, влучив потужним ударом зліва, після чого добив справа в щелепу. Ковальов важко впав на канвас і рефері одразу ж зупинив бій.

29-річний Альварес здобув 53-у перемогу (35 - нокаутом), одного разу програв і двічі звів свої бої до нічиєї. Тепер він володіє чемпіонськими поясами в трьох різних дивізіонах.

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