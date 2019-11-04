Український боксер підтвердив свою нову професію

Джерело - Чемпіон.

Екс-претендент на звання чемпіона світу в надважкій вазі В’ячеслав Глазков підтвердив, що інформація про його нову професію відповідає дійсності.

Про це повідомляє Champion.com.ua.

"Це все правда. Повернутися в бокс радий, але коліно не дозволить тренуватися якісно і виступати на високому рівні! А вийти непідготовленим або боксувати з мішками не хочу!", - відзначив Глазков.

Нагадаємо, український боксер готується дебютувати на професійному рингу.

Також, Альварес нокаутував Ковальова і відібрав титул росіянина.