Один з найкращих боксерів України працює в США далекобійником

Свій останній бій на професійному ринзі В'ячеслав Глазков провів 16 січня 2016 року у Нью-Йорку

Джерело - Чемпіон.

За інформацією Champion.com.ua, екс-претендент на звання чемпіона світу в суперважкій вазі 35-річний В'ячеслав Глазков уже третій рік працює далекобійником в США.

Свій останній бій на професійному ринзі уродженець Луганська провів 16 січня 2016 року у Нью-Йорку. Суперником Глазкова був американець Чарльз Мартін, а на кону бою стояв вакантний титул в суперважкій вазі за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF). Для В'ячеслава це був бій усього життя, у нього були реальні шанси стати чемпіоном світу. Але вже на початку поєдинку Глазков порвав хрестоподібну зв'язку колінного суглоба і не зміг продовжити бій. Йому було зараховано поразку технічним нокаутом.

Далі була операція і шестимісячне відновлення. Здавалося, повернення українця в ринг - справа часу. Але під час пробіжки В'ячеслав порвав меніск і восени 2016 року знову ліг під ніж. А після цього прийняв рішення завершити свою боксерську кар'єру. Глазкову на той момент було 32 роки.

За чемпіонський бій Глазков отримав рекордний гонорар у своїй професійній кар'єрі. На нього українець придбав житло в США і вантажну машину. На ній В'ячеслав і став перевозити вантажі. Відзначимо, що в США робота водія-далекобійника є високооплачуваною. За нашою інформацією, бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні-2008 заробляє близько 10 тисяч доларів на місяць.

При цьому після завершення спортивної кар'єри Глазков значно скоротив коло свого спілкування і не підтримує зв’язків практично ні з ким зі своїх друзів. 15 жовтня Славі виповнилося 35 років. Ще можна було б подумати про повернення на професійний ринг. Нагадаємо, Віталій Кличко в 37 років повернувся в бокс після 46-місячної паузи і провів 10 переможних чемпіонських боїв. Тим більше, менеджером Глазкова був Егіс Клімас, відомий українським фанам боксу по роботі з Ломаченком, Усиком і Гвоздиком. Клімас напевно міг був організувати Славі кілька рейтингових боїв, які показали, чи може українець в своєму нинішньому стані претендувати на щось більше. Але, судячи з усього, у Глазкова вже немає подібних амбіцій і його влаштовує нинішня професія водія-далекобійника.

За версією авторитетного боксерського порталу boxrec.com В'ячеслав Глазков займає 7 місце в рейтингу найкращих українських боксерів-професіоналів незалежно від вагових категорій. Попереду лише Володимир і Віталій Кличко, Олександр Усик, Василь Ломаченко, Віктор Постол і Сергій Дерев'янченко. У хевівейті у Слави четверте місце (попереду - брати Клички й Усик). Своє місце в історії українського професійного боксу Глазков уже заслужив. Питання, чи хоче він написати ще одну главу в цій історії. Champion.com.ua найближчим часом попросить самого В'ячеслава відповісти на це питання.

Нагадаємо, український боксер готується дебютувати на професійному рингу.

Також, Альварес нокаутував Ковальова і відібрав титул росіянина.