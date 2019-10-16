В Україні офіційно визнали WBC

Наказ підписано в Міністерстві молоді та спорту

Всесвітня Боксерська Рада (WBC) увійшла до переліку міжнародних спортивних федерацій, визнаних в Україні.

Про це повідомила віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.

Відповідний наказ підписано в Міністерстві молоді та спорту.

Нагадаємо, чемпіонами за версією WBC були Віталій Кличко, Олександр Усик та Віктор Постол, а Василь Ломаченко виграв цей титул 31 серпня Лондоні.

Також українець Олександр Гвоздик є чемпіоном WBC в напівважкій вазі.

На минулорічній конвенції WBC, яка вперше відбулася в Києві, спеціальним чемпіонським поясом організації за внесок у розвиток професійного боксу був нагороджений Володимир Кличко.

Раніше, Зеленський привітав Усика з перемогою над Візерспуном.

Нагадаємо, Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна.