Джерело - glavcom.ua.
Олександр Усик (17-0, 13 КО) здобув переконливу перемогу над американцем Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО) у дебютному поєдинку у суперважкій вазі.
Український боксер у сім разів перевершив американця за точними ударами. Усик завдав супернику 139 влучних ударів, а той відповів лише 21-м.
Суперник нашого боксера відмовився продовжувати поєдинок після сьомого раунду.
Раніше, Зеленський привітав Усика з перемогою над Візерспуном.
Також, Усик хоче битися із переможцем поєдинку Руїс – Джошуа