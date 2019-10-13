Олександр Усик мав тотальну перевагу над Чаззом Візерспуном

Олександр Усик (17-0, 13 КО) здобув переконливу перемогу над американцем Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО) у дебютному поєдинку у суперважкій вазі.

Український боксер у сім разів перевершив американця за точними ударами. Усик завдав супернику 139 влучних ударів, а той відповів лише 21-м.

Суперник нашого боксера відмовився продовжувати поєдинок після сьомого раунду.

Раніше, Зеленський привітав Усика з перемогою над Візерспуном.

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