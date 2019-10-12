Усик - Візерспун: прогноз букмекерів

У Візерспуна не має шансів проти Усика

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) має перемогти американця Чазза Візерспуна (38-3, 29 КО) накаутом.

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Експерти Парі Матч ставлять на перемогу Усика нокаутом коефіцієнт 1,08. Те, що Усик переможе за очками, можна поставити за 8,0. На те, що Візерспун виграє нокаутом коефіцієнт 21, за очками – 81

Нагадаємо, Усик і Візерспун провели відкрите тренування в Чикаго.

Раніше повідомлялося, що Богачук буде битися за пояс чемпіона WBC.