Перший чемпіонський бій для українського чемпіона

Непереможений український боксер Сергій Богачук (15-0, 15 КО), який виступає в напівсередній вазі, наступний свій бій проведе у США.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Українець зустрінеться із американцем Тайроном Брансоном (28-7-2, 25 КО). Переможець здобуде пояс чемпіона Континентальної Америки за версією WBC.

Бій відбудеться у 27 жовтня в Голлівуді і пройде в 10-раундовому форматі.

Раніше, Усик у наступному бою може боротися за титул чемпіона світу.

Нагадаємо, попередній суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем.