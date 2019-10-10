Джерело - isport.ua.
Непереможений український боксер Сергій Богачук (15-0, 15 КО), який виступає в напівсередній вазі, наступний свій бій проведе у США.
Про це повідомляє Boxing Scene.
Українець зустрінеться із американцем Тайроном Брансоном (28-7-2, 25 КО). Переможець здобуде пояс чемпіона Континентальної Америки за версією WBC.
Бій відбудеться у 27 жовтня в Голлівуді і пройде в 10-раундовому форматі.
Раніше, Усик у наступному бою може боротися за титул чемпіона світу.
Нагадаємо, попередній суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем.