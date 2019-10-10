Усик і Візерспун провели відкрите тренування в Чикаго

Джерело - Чемпіон.

32-річний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) і 38-річний американець Чазз Візерспун (38-3, 29 КО) провели відкрите тренування в Чикаго напередодні бою.

Нагадаємо, в ніч з 12 на 13 жовтня Усик проведе дебютний бій у суперважкій вазі. Спочатку українець в цей день мав вийти в ринг проти Тайрона Спонга (14-0, 13 КО), однак той поєдинок зірвався, тому що нідерландський боксер здав позитивний тест на допінг.

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