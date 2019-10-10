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Спонгу загрожує кримінальна відповідальність

Вчора 23:51 364 0
Спонг може понести відповідальність через пуму
Спонгу загрожує кримінальна відповідальність
#Спонг, #Усик, #бокс

Джерело - tsn.ua.

Суперважковаговику Тайрону Спонгу (13-0, 12 КО), який провалив допінг-тест перед боєм із Олександром Усиком, загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє South Florida Sun Sentinel.

Боксеру висунули 23 кримінальних звинувачення через те, що у січні його 60-кілограмова пума вирвалася з будинку і бродила вулицями Північної Флориди.

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Жителі регіону були дуже схвильовані через появу хижака біля своїх будинків і викликали спеціальну службу, яка приспала пуму транквілізаторами і доставила її у ліцензовану установу.

Спонга звинувачують в тому, що він дозволив пумі втекти, а також без дозволу тримав тварину вдома у занадто маленькій клітці, не забезпечивши її навіть чистою водою.

Всього на Спонга подали 23 звинувачення, кожне з яких може потягнути на штраф в 500 доларів або на 60 днів за ґратами. Сам боксер відповів журналістам, що нічого не знає про цей інцидент.

Раніше, Спенс потрапив у жахливу ДТП.

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