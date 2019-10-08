Гірн: Постараємося організувати бій Хейні з Ломаченком

Промоутер розповів плани щодо українця

Девін Хейні, що володіє тимчасовим титулом чемпіона WBC, може провести бій з чемпіоном WBA, WBO і WBC Василем Ломаченком.

Про це промоутер Едді Гірн заявив в інтерв'ю FightHype.

"Бій Девіна Хейні і Василя Ломаченка ще не призначений, але ми постараємося цього домогтися, а вже потім почнемо висилати пропозиції команді Василя. Хейні не є обов'язковим претендентом для Ломаченка, він тільки що захистив титули в бою з Люком Кемпбеллом", - сказав Гірн.

Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем. Росіянин Олекандр Устінов висловив готовність замінити Спонга в якості суперника для Усика, але йому відмовили.