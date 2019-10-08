Красюк: Устінов точно не буде суперником Усика

Пошуки суперника продовжуються

Тайрона Спонга у бою з українцем Олександром Усиком замінить не росіянин Олександр Устінов.

Про це промоутер Усика Олександр Красюк заявив Спорт-Експресу.

"Немає шансів, що Усик взагалі не поб'ється 12 жовтня. Але Устінов точно не буде його суперником. Розглядаються інші варіанти, поки не скажу, які", - зазначив Красюк.

Раніше стало відомо, що російський суперважкоатлет Олекандр Устінов висловив готовність замінити Спонга в якості суперника для Усика на бій в суботу.

Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем.