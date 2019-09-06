Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (28-0-1, 20 КО) вказав причину вибору наступним суперником Отто Уалліна (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Отто Уаллін не був пріоритетним варіантів. Кубрат Пулєв, Олександр Повєткін і Чарльз Мартін відмовилися від бою. Тревор Брайан зробив те ж саме. Луїс Ортіс проведе поєдинок з Деонтеєм Вайлдером, а Енді Руїс - з Ентоні Джошуа.

Ділліан Уайт провалив тест на допінг. Джаррелл Міллер аналогічно попався на застосуванні заборонених препаратів. Хто там ще залишився?

Може мені слід було вийти в ринг проти Кріса Арреоли, у якого шість або сім поразок, або витягнути з пенсії Томаша Адамека? Може, варто було витягнути з пенсії навіть Віталія Кличка? Я не знаю. Більше немає відповідних опонентів", – відзначив Ф’юрі.