Український боксер Олександр Усик відмовився рекламувати горілку по релегійним причинам.

Про це розповів власник алкогольної марки "Хортиця" Євген Черняк.

"Коли ми з ним домовлялися про контракт, він мені скеля: "Знаєте, я якось з алкоголем не дуже хочу зв'язуватися з ряду причин, а тому цінник буде + 50%". Тобто, якби це був йогурт - це одна ціна, а за алкоголь відразу націнка + 50%.

А в один момент, коли ми вже вийшли на фінальну стадію переговорів, він мені каже: "Знаєте, взагалі не хочеться це обговорювати по ряду причин". Я ж запитав: "А які це причини?". І він мені: "Релігійні". А вже через тиждень я йшов по вулиці і побачив його в рекламі букмекерської контори", - розповів Черняк.