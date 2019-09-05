Британський боксер Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) вказав на найбезпечніших суперників у суперважкій вазі.

Про це розповів сам Ф'юрі.

"Може, Вайлдер найнебезпечніший. Я бився з ним, я вже його перемагав. Так що це був найскладніший виклик, який мені тут приготували. Якщо чесно, не бачу нікого, хто може створити такі ж проблеми.

Можливо, Олександр Усик. Він здається незручним хлопцем. Усик - лівша, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, непереможний чемпіон. Так що, ймовірно, він наступний найскладніший виклик", - вважає Ф’юрі.