Всесвітня боксерська організація оновила рейтинги боксерів.

Латвієць Майріс Брієдіс (26-1, 19 КО) офіційно став новим чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBO.

Латвієць Майріс Брієдіс (26-1, 19 КО) у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) переміг чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO поляка Кшиштофа Гловацкого (31-2, 19 КО).

Під час поєдинку Брієдіс наніс супернику удар ліктем, а також добивав його після удару гонгу.

У підсумку бій закінчився у третьому раунді, коли Гловацкий опинився в нокауті, а чином Брієдіс вийшов у фінал WBSS у важкій вазі та завоював титул чемпіона світу за версією WBO.

Раніше повідомлялося, що Гловацкий опротестує перемогу Брієдіса.

Нагадаємо, Дортікос вийшов у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії.

Джерело - isport.ua.