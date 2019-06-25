Латвієць Майріс Брієдіс (26-1, 19 КО) офіційно став новим чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBO.
Латвієць Майріс Брієдіс (26-1, 19 КО) у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) переміг чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO поляка Кшиштофа Гловацкого (31-2, 19 КО).
Під час поєдинку Брієдіс наніс супернику удар ліктем, а також добивав його після удару гонгу.
У підсумку бій закінчився у третьому раунді, коли Гловацкий опинився в нокауті, а чином Брієдіс вийшов у фінал WBSS у важкій вазі та завоював титул чемпіона світу за версією WBO.
Раніше повідомлялося, що Гловацкий опротестує перемогу Брієдіса.
Нагадаємо, Дортікос вийшов у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії.
Джерело - isport.ua.