Поєдинок між поляком та латвійцем закінчився скандалом

Команда польського боксера Кшиштофа Гловацкого (31-2, 19 КО) вирішила оскаржити результати бою із латвійцем Майрісом Брієдісом (26-1, 19 КО).

Повідомляє Przemek Garczarczyk.

Латвієць Майріс Брієдіс (26-1, 19 КО) у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) переміг чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO поляка Кшиштофа Гловацкого (31-2, 19 КО).

Під час поєдинку Брієдіс наніс супернику удар ліктем, а також добивав його після удару гонгу.

У підсумку бій закінчився у третьому раунді, коли Гловацкий опинився в нокауті, а чином Брієдіс вийшов у фінал WBSS у важкій вазі та завоював титул чемпіона світу за версією WBO.

Нагадаємо, Ф’юрі легко переміг Шварца.

Раніше, Далакян переміг Таворнхама технічним нокаутом.

Джерело - xsport.ua.