Команда польського боксера Кшиштофа Гловацкого (31-2, 19 КО) вирішила оскаржити результати бою із латвійцем Майрісом Брієдісом (26-1, 19 КО).
Повідомляє Przemek Garczarczyk.
Латвієць Майріс Брієдіс (26-1, 19 КО) у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) переміг чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO поляка Кшиштофа Гловацкого (31-2, 19 КО).
Під час поєдинку Брієдіс наніс супернику удар ліктем, а також добивав його після удару гонгу.
У підсумку бій закінчився у третьому раунді, коли Гловацкий опинився в нокауті, а чином Брієдіс вийшов у фінал WBSS у важкій вазі та завоював титул чемпіона світу за версією WBO.
Нагадаємо, Ф’юрі легко переміг Шварца.
Раніше, Далакян переміг Таворнхама технічним нокаутом.
Джерело - xsport.ua.