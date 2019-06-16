Майріс Брієдіс здобув неоднозначну перемогу у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії

Латвієць Майріс Брієдіс (26-1, 19 КО) у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) переміг поляка Кшиштофа Гловацкого (31-2, 19 КО).

Бій вийшов неоднозначним через ситуацію у другому раунді, коли поляк вдарив суперника по потилиці, після чого Брієдіс відразу відповів ударом з ліктя в підборіддя після команди "стоп!". В результаті Гловацкий впав, а рефері зняв із латвійця один бал.

Брієдіс накинувся добивати суперника, через великий шум у залі рефері не почув сигнал гонгу, як наслідок поляк отримав важкий нокдаун у рамках правил, але за межами часу раунда.

Бій закінчився у третьому раунді, коли Гловацкий від декількох важких ударів опинився в нокауті.

Такич чином Брієдіс вийшов у фінал WBSS у важкій вазі та завоював титул чемпіона світу за версією WBO.

Нагадаємо, Ф’юрі легко переміг Шварца.

Раніше, Далакян переміг Таворнхама технічним нокаутом.

Джерело - Чемпіон.