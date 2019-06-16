Визначилися суперники у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії

Боксер із Куби Юніер Дортікос (24–1, 22 KO) у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) переміг американця Ендрю Табіті (17–1, 13 KO).

Бій у важкій вазі завершився нокаутом в десятому раунді. Ця перемога стала для кубинського боксера 24 в його професійній кар’єрі.

Дортікос завоював пояс чемпіона світу IBF, який раніше належав українцю Олександру Усику та пробився у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії.

Суперником кубинця у фіналі буде латвійський боксер Майріс Брієдіс (26-1, 19 КО), який у скандальному поєдинку переміг поляка Кшиштофа Гловацкого (31-2, 19 КО).

Нагадаємо, Ф’юрі легко переміг Шварца.

Раніше, Далакян переміг Таворнхама технічним нокаутом.

Джерело - isport.ua.