Далакян переміг Таворнхама технічним нокаутом

Українцю дістався дуже стійкий опонент, який тримав удари, але не падав

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян (19-0, 14 КО) впевнено провів третій захист свого поясу.

Українець домінував в рингу по ходу всієї зустрічі й ламав Саравута Таворнхама (20-2, 15 КО) одиночними ударами та затяжними серіями.

Правда, суддя так жодного разу і не відрахував навіть нокдауну нікому з боксерів, хоча падіння були. Спершу від удару рівновагу в рингу втратив українець, а пізніше в подібному епізоді впав і таєць.

Однак в десятому раунді рефері все ж втомився від побиття Таворнхама, зупинив бій і присудив Далакяну перемогу технічним нокаутом.

Нагадаємо, зіркові гості підтримали Далакяна перед захистом титулу чемпіона світу.

Також, боксер хоче об’єднати чемпіонські пояси.

Джерело - Чемпіон.