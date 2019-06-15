Бій відбедться у Києві, на вертолітному майданчику КВЦ Парковий

Сьогодні, 15 червня, чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (18-0, 13 КО) захищатиме свій титул проти представника Таїланду Саравута Таворнхама (20-1, 15 КО).

Дивитися поєдинок в прямому ефірі можна буде на Чемпіоні. Початок орієнтовно о 22:00.

Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку поєдинку.

Нагадаємо, зіркові гості підтримають Далакяна перед захистом титулу чемпіона світу.

Квитки на бій Далакяна можна буде придбати за 100 гривень.

Раніше Далакян виявився важчим за свого суперника перед третім захистом титулу чемпіона світу.

Джерело - Чемпіон.