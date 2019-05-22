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Квитки на бій Далакяна можна буде придбати за 100 гривень

Сьогодні 21:48 151 0
Квитки на бій Далакяна можна буде придбати за 100 гривень
Артем Далакян

Непереможний український боксер Артем Далакян 15 червня в Києві буде захищати свій чемпіонський пояс WBA.

На відкритому майданчику столичного КВЦ Парковий чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг) зустрінеться з офіційним претендентом на титул, представником компанії Galaxy Boxing Promotion Саравутом Таворнхамою (20-1, 15 КО) з Таїланду.

Квитки на вечір боксу 15 червня від Union Boxing Promotion вже в продажу. Ціна стартує від 100 гривень.

Для Далакян цей захист титулу чемпіона світу буде вже третім у кар'єрі.

Нагадаємо, що останній захист титулу Далакян провів з Леброном.

Джерело - Чемпіон.

#Далакян
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