Далакян виявився важчим за свого суперника перед третім захистом титулу чемпіона світу

У п'ятницю, 14 червня чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі, українець Артем Далакян (18-0, 13 КО) і його найближчий суперник Саравут Таворнхам (20-1, 15 КО) з Таїланду пройшли процедуру офіційного зважування, перед їх запланованим на 15 червня поєдинком.
Українець виявився трохи важчим за суперника. Ваги під Далакяном показали 50,6 кілограма (при ліміті ваговій категорії - 50,8 кг.). Вага Таворнхама склала 50,5 кілограмів.
Бій Далакян - Таворнхам відбудеться 15 червня в Києві.
Нагадаємо, Далакян отримає гонорар у криптовалюті.
Квитки на бій Далакяна можна буде придбати за 100 гривень
Джерело - sportarena.com.