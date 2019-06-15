Далакян виявився важчим за свого суперника перед третім захистом титулу чемпіона світу

Бій відбудеться сьогодні, 15 червня

У п'ятницю, 14 червня чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі, українець Артем Далакян (18-0, 13 КО) і його найближчий суперник Саравут Таворнхам (20-1, 15 КО) з Таїланду пройшли процедуру офіційного зважування, перед їх запланованим на 15 червня поєдинком.

Українець виявився трохи важчим за суперника. Ваги під Далакяном показали 50,6 кілограма (при ліміті ваговій категорії - 50,8 кг.). Вага Таворнхама склала 50,5 кілограмів.

Бій Далакян - Таворнхам відбудеться 15 червня в Києві.

Нагадаємо, Далакян отримає гонорар у криптовалюті.

Квитки на бій Далакяна можна буде придбати за 100 гривень

Джерело - sportarena.com.