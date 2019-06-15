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Зіркові гості підтримають Далакяна перед захистом титулу чемпіона світу

Сьогодні 11:36 238 0
Бій відбудеться сьогодні, 15 червня
Зіркові гості підтримають Далакяна перед захистом титулу чемпіона світу

У Києві відбудеться поєдинок у найлежчій вазі між чемпіоном світу за версією WBA українцем Артемом Далакяном (18-0, 13 КО) та Саравутом Таворнхамом (20-1, 15 КО) з Таїланду.

Підтримати українського чемпіона приїде делегація збірної України з боксу на чолі з чемпіоном світу і Європи Олександром Хижняком. Ще одним прихильником Далякяна виявився  чемпіон світу і срібний призер Олімпіади з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

В свою чергу боксер Денис Берінчик хоче відзняти репортаж з боксерського шоу для нового випуску свого каналу. 

Бій Далакян - Таворнхам відбудеться 15 червня в Києві на вертолітному майданчику столичного КВЦ Парковий.

Квитки на бій Далакяна можна буде придбати за 100 гривень.

Нагадаємо, Далакян виявився важчим за свого суперника перед третім захистом титулу чемпіона світу.

 

Джерело - sportarena.com.

#Далакян, #WBA, #бокс
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